Dei minste EU-landa tar imot flest migrantar

Av det totale talet har 14,3 millionar EU-borgarar nytta moglegheita for fri ferdsel innanfor unionen, mens under 20 millionar kjem frå andre land.

Nokre av dei mindre EU-landa, leidd av den minste av dei alle, Luxembourg, har opna dørene mest i forhold til den demografiske storleiken. Over 45 prosent av innbyggjarane i Luxembourg er utlendingar som er tiltrekt av den høge levestandarden, ifølgje EUs statistikkbyrå Eurostat. Kypros følgjer med 19,5 prosent, Latvia med 15,2 prosent, Estland like etter på 14,9 prosent og Austerrike med 12,5 prosent.

Aust i Europa har derimot landa Polen, Romania, Kroatia og Litauen alle mindre enn éin prosent migrantar. Polen er på si side ein av dei største kjeldene av borgarar som bur i andre EU-land.

Økonomiske migrantar

Europa opplevde ein stor auke i talet på migrantar frå utanfor unionen i 2015 og 2016, dei fleste av dei flykta frå krig og uro i Syria og Midtausten.

Ifølgje Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) tok 850.000 av over éin million flyktningar seg til Europa med båt over Egeerhavet til Hellas i 2015. Meir enn halvparten kom frå Syria og dei fleste andre frå Afghanistan og Irak. Ein meiner at dei fleste av dei er økonomiske migrantar som kjem til å bli sendt tilbake til sine heimland.

–Vekstauken

Europakommisjonen konkluderte i ein rapport i 2015 at tre millionar flyktningar kunne ta seg til EU innan 2017.

– Rapporten viser at auken av flyktningar, om det blir handtert skikkeleg, vil ha ein liten, positiv auke i veksten på kort og mellomlang sikt, skriv kommisjonen.

Men ifølgje IOM har talet på flyktningar sokke kraftig, frå over éin million i 2015 til nærmare 390.000 tilkomstar til Europa i fjor.

