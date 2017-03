Enda fleire hovudskallar funne i Mexico

Ein trur at lika er offer for narkotikakartell, melder Reuters. Leiaren for påtalemakta i delstaten, Jorge Winckler, seier hovudskallane og andre kroppsdelar blei funne i åtte ulike gravar på ein radius på 120 kvadratmeter. Så langt har dei identifisert ein familie på tre som forsvann i september i fjor, i tillegg til to andre menn.

I førre veke blei heile 250 hovudskallar funne ved ein kyrkjegard i den same delstaten. Massegrava blei funne av slektningar av sakna familiemedlemmer som er lei av å vente på styresmaktene som dei meiner er apatiske, og har derfor tatt saka i eigne hender.

