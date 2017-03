Japan og Russland einige om å trappe opp militært samarbeid

For første gong sidan november 2013 har dei to landas forsvarsministrar og utanriksministrar deltatt i såkalla "to-pluss-to"-samtalar.

Møtet vart halde to veker etter at Nord-Korea testa fire ballistiske missil som kan bere atomvåpen, og som landa i Japanhavet.

Under møtet vart dei to landa også einige om at dei skal be det nordkoreanske regimet rette seg etter FN-resolusjonar og gi opp utviklinga av langtrekkjande rakettar og atomvåpen.

Japan og Russland har ein langvarig territorialstrid gåande, som dei no håpar på å løyse ved å samarbeide på ei rad område.

