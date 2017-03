Røde Kors: Situasjonen i Aust-Damaskus minner om Aust-Aleppo

– For to veker sidan begynte det syriske regimet å ta tilbake tidlegare opprørskontrollerte område i Damaskus. Dei siste 48 timane har kampane intensivert, spesielt søndag, då opprørsgruppene gjekk til motangrep mot offensiven mot opprørsstillingar på frontlinja mot Damaskus, seier Røde Kors' representant i Syria, Ola Ulmo, til NTB.

Ulmo kom søndag heim til den syriske hovudstaden etter eit besøk i Aust-Aleppo. Han samanliknar situasjonen i Aust-Damaskus med situasjonen i Aust-Aleppo før det syriske regimet tok tilbake bydelen i desember i fjor.

–Akkurat no, på kort sikt, er situasjonen ustabil og farleg for sivilbefolkninga. I austlege Damaskus, som er kontrollert av opprørarar og omringa av det syriske regimet, går det føre seg intense kampar. Det er veldig store øydeleggingar, som kan bli samanlikna med dei bileta vi får frå Aleppo, seier han.

Også sivile i Damaskus by, der militære og politiske mål blir ramma av rakettar og sjølvmordsangrep frå opprørarar, held seg innandørs i frykt for å bli ramma av kampane. Både der og i opprørskontrollerte område i Aust-Damaskus har fleire titall sivile blitt drepne og fleire andre såra gjennom dei siste 48 timane, ifølgje Røde Kors.

– Det vi er mest uroa for er dei sivile som oppheld seg i dei opprørskontrollerte lommene aust for Damaskus. Det er vanskeleg for oss å nå fram med helsehjelp og medisinar til frontlinja der, seier Ulmo.

Organisasjonen er særleg uroa for situasjonen dei neste vekene og månadene, dersom regimet avgjorde at dei skal trappe opp kampane for å gjenerobre dei austlege områda.

– I dei neste vekene og månadene, om regimet bestemmer seg for det, er det ein fare for at Aust-Damaskus blir utsett for ein liknande situasjon som Aust-Aleppo og dei lidingane det medfører, seier Ulmo, som derimot understrekar at situasjonen førebels er betre og meir stabil i Damaskus enn i andre delar av Syria.

(©NPK)