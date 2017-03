Mange stoppar delar av kjøttimport frå Brasil mellombels

Brasils president Michel Temer møtte søndag fleire representantar for kjøttindustrien og kalla inn ambassadørar frå fleire titals land for å prøve å legge lokk på skandalen.

– EU vil garantere at alle verksemder involvert i skandalen vil bli suspendert, seier EU-talsmann Enrico Brivio til journalistar i Brussel.

Brasils landbruksminister Blairo Maggi seier Kina har stoppa lastinga av brasiliansk kjøtt ved kinesiske hamnar og presiserer at det ikkje er snakk om handelsstopp, men at landet ber om meir informasjon. Landbruksministeren i Chile har også sett ein mellombels stopper for kjøttimporten frå Brasil.

Brasil er den største eksportøren av biff og kyllingkjøtt med kundar i 150 land. Men nyleg er det komme fram skuldingar om korrupsjon og uhygieniske forhold i kjøttindustrien. Ifølgje politiet har kjøttprodusentar i fleire år bestukke helseinspektørar for å få forderva kjøtt godkjent for eksport. Fleire produksjonsstader er raida av politiet, 30 personar er arrestert og det er ferda ut 27 arrestordrar.

Ein større kyllingfarm, som blir drive av det multinasjonale konsernet BRF, og to slakteri som høyrer til det brasilianske selskapet Peccin, er stengt omgåande.

(©NPK)