Norge og EU enno ikkje i mål med forhandlingar om landbruksvarer 

Det bekreftar landbruksminister Jon Georg Dale (Frp). Forhandlingane fortset, men det er ikkje avtalt tidspunkt for noko nytt møte, opplyser han.

Ifølgje Dale er det snakk om vanskelege spørsmål.

– Vi samarbeider alltid godt med EU og prøver å ha ein god og konstruktiv tone under forhandlingane. Det har vi framleis. Grunnen til at dette er forhandlingar vi brukar mykje tid på, er at vi frå norsk side har eit ønske om å vareta norske interesser best mogleg. Det gjer at alle slike forhandlingar er krevjande, seier Dale til NTB.

– Vi har forhandla med EU i lang tid om ei løysing. Så får vi sjå korleis framdrifta blir og om det er mogleg å få til ein ny avtale, seier han.

Artikkel 19

Forhandlingane gjeld handel med basisvarer frå landbruket, som ost, kjøt, bær, frukt og grønsaker.

Forhandlingane skjer under artikkel 19 i EØS-avtalen, som seier at det skal arbeidast for ei gradvis liberalisering av handelen med slike varer.

Den siste forhandlingsrunden starta i februar 2015. Forhandlingsmøtet tysdag var det sjette i rekkja, skriv avisa Nationen.

Forhandlingane er politisk sprengstoff på begge sider av bordet. Mens EU kjempar hardt for å få rive ned dei norske handelsbarrierane, fryktar norske bønder at dei skal bli utkonkurrerte dersom dei tollfrie kvotane aukar og tollsatsane går ned.

Før sommaren?

Ein eventuell avtale med EU må først leggjast fram for Stortinget i form av ein proposisjon, slik at Stortinget kan bestemme korleis og når saka skal handterast.

Liv Signe Navarsete, som er Senterpartiets utanrikspolitiske talsperson, sa til Nationen før møtet tysdag at ho trur regjeringa vil gjere det den kan for å få saka gjennom Stortinget før sommaren.

– Dersom ikkje kan ei ny regjering trekkje saka og gå i nye forhandlingar med EU, sa ho.

Fristen for å legge fram saker til Stortinget før sommaren er 21. april.

Dale seier til NTB at han ikkje ønskjer å kommentere hypotesen til Navarsete om forhandlingar ho "ikkje kjenner innhaldet i".

(©NPK)