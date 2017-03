Stoltenberg besøkjer NATOs største bidragsytar

Stoltenberg kom til Washington måndag, og møter tysdag forsvarssjef James Mattis.

Trump-administrasjonens krev at europeiske NATO-land må bidra meir til forsvarsalliansen, der USA ifølgje den siste oversikta bidrar med drygt 22 prosent av budsjettet.

Tyskland bidrar med rundt 14,6 prosent, Frankrike med drygt 10,6 prosent og Storbritannia med rundt 9,8 prosent. Noreg hamnar langt nede på lista og bidrar med rundt 1,7 prosent av NATOs driftsbudsjett.

Meir rettferdig

Ifølgje ei pressemelding frå Nato blir "ei meir rettferdig byrdefordeling" eitt av hovudtemaa under Stoltenbergs samtale med Mattis

President Donald Trump hevdar USAs allierte skuldar Nato store beløp, noko som blir avvist frå europeisk side. Mattis har trua med å svekkje USAs forpliktingar i alliansen om europearar ikkje legger meir pengar på bordet innan året er omme, men har vore vag på kva dette eventuelt vil innebere.

-Tyskland har inga gjeld til Nato, slo forsvarsministeren i landet, Ursula von der Leyen, fast sist helg.

Wales-vedtak

Von der Leyen streka på same tid under at Tyskland, til liks med dei andre Nato-landa, står fast på vedtaket frå toppmøtet i Wales i 1994, om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret innan 2024.

USA toppar i dag lista og bruker drygt 3,6 prosent av BNP på forsvaret, men er også i særstilling. 23 av NATOs 28 medlemsland bruker i dag under 2 prosent.

Noreg bruker ifølgje den siste oversikta frå Nato i inneverande periode 1,49 prosent av BNP på forsvaret og risikerer å måte auke forsvarsbudsjettet med nesten 50 prosent for å nå målet frå Wales. Langtidsplanen som nyleg blei vedtatt i Stortinget, anslår at 1,57 prosent av BNP i 2020 vil gå til forsvaret.

Manar til opprusting

Stoltenberg har fleire gongar mana Nato-landa til å ruste opp og etterleve vedtaket frå Wales-toppmøtet, men forsvarsbudsjetta som blir vedtekne, tyder ikkje på at dette vil skje med det første.

Under sitt tre dagar lange besøk i Washington skal Stoltenberg også ta del når utanriksminister Rex Tillerson samlar landa som er med i den USA-leidde koalisjonen mot IS. Utanriksminister Børge Brende (H) er med frå norsk side,

(©NPK)