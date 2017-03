Storbritannia vurderer forbod mot laptopar i handbagasjen

USA har innført et slikt forbod på flyruter til og frå åtte land i Midtausten, og Storbritannia vil no gjere det same, melder fleire britiske medium.

Det britiske forbodet vil ikkje nødvendigvis gjelde dei same landa som er omfatta av det amerikanske forbodet, melder BBC.

Sikkerheitskjelder opplyser samtidig til Sky News at avgjerda om å skjerpe reglane for handbagasje ikkje nødvendigvis kjem som følgje av ein konkret trussel, snarare som eit svar på ein generell trusselen mot luftfarten.

(©NPK)