Den globale koalisjonen mot IS møttest i Washington

I opningstalen sa utanriksminister i USA, Rex Tillerson at det berre er eit spørsmål om tid før IS-leiaren Abu Bakr al-Baghdadi blir drepen.

Onsdag møttest alle dei 68 medlemmene i den globale koalisjonen mot IS i den amerikanske hovudstaden. Det er første gong alle medlemmene samlast sidan desember 2014. Det er også det første store internasjonale møtet til Trump-administrasjonen.

Ministrar frå meir enn 60 ulike land skal delta på møtet, blant dei utanriksminister Børge Brende (H).

Det amerikanske utanriksdepartementet skriv at møtet vil handle om å auke den internasjonale innsatsen for å sigre over IS i dei områda terrorgruppa framleis kontrollerer i Syria og Irak.

Det inneber mellom anna å diskutere den militære innsatsen, framandkrigarar, finansieringa av antiterrorarbeid, og stabiliseringa av frie område. I tillegg vil dei humanitære krisene i Irak og Syria bli diskutert.

Dei 68 medlemmene i koalisjonen består av 65 land og tre organisasjonar – EU, Interpol og Den arabiske liga.

Blant deltakarane er utanriksminister i Tyrkia, Mevlüt Çavuşoğlu og statsminister i Irak, Haider al-Abadi.

