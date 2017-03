Minst to drepne og fleire alvorleg såra etter angrep utanfor det britiske Parlamentet

Parlamentsbygningen og området rundt blei stengt etter at fleire skot blei fyrt av. Politiet ser på hendinga som ei terrorhandling inntil vidare. Ein mistenkt skal ha blitt skoten og drepen av politiet, ifølgje nyheitsbyrået AP.

Minst to personar er døde og mange andre er såra, fleire av dei kritisk, ifølgje legar ved sjukehuset St. Thomas.

Det var i 14.30-tida at ein firehjulsdriven bil skal ha køyrd rett på fleire fotgjengarar på Westminster-brua. Fleire personar blei såra, og ifølgje BBC skal det vere snakk om inntil tolv personar. Ein person skal ha blitt funnen liggjande i vatnet i elva Thames.

Bilen skal så ha krasjet inn i rekkverket på brua.

Såg mann storme mot Parlamentet

Vitne skal ha skildra ein svartkledd mann med asiatisk utsjånad i 40-åra med kniv i handa som storma i retning parlamentsbygningen. Han skal ha knivstukke ein politimann og deretter ha gått til angrep på ein annan politimann då han blei skoten.

– Vi høyrde skarpe smell utanfor pressegalleriet. Deretter var det masse rop og skrik, og ein mann storma av garde. I augekroken så eg at nokon kom springande gjennom porten ved Westminster og angreip ein politimann, seier journalisten Kevin Schofiled til Sky News.

Nyheitsbyrået AP beskriv eit stort oppbod av politi, ambulansar og helikopter. Den politiske rådgivaren Don Brind fortel at han såg to personar liggjande på bakken.

– Eg så ein person med gul jakke liggjande på bakken. Han lèt til å snakke og vere i live, seier han. Brind meiner jakka var av same type som politimenn ber og at personen dermed var ein politimann.

Om lag ein time etter hendinga blei ein person frakta bort frå området etter å ha fått intensiv hjarte- og lungeredning, fortel vitne til Sky News.

Politikarane heldt

Parlamentsmedlem David Lidington skal ha stadfesta opplysningane overfor parlamentarikarane, som fekk beskjed om å halde seg på sitt kontor eller på nokon av fellesrammene inne i parlamentsbygningen.

Statsminister Theresa May blei raskt ført ut av bygningen og i tryggleik.

Fleire av politikarane sende meldingar på Twitter om kva dei såg og høyrde. Nokon tvitra også bilete av væpna politifolk som søkte gjennom bygningen.

Omstenda rundt hendinga er uklare, men Scotland Yard opplyser at det har vore ein episode som involverer våpen og at fleire menneske er skadde, og at det inntil ein veit noko anna reknast som eit terrorangrep.

Angrepet skjedde på dagen eitt år etter terrorangrepet i Brussel.

Område avsperra

T-bane-stasjonen Westminster er stengt, og publikum er bedne om å halde seg vekke frå dei berørte sentrumsområda. Besøkjande som var i pariserhjulet The London Eye skal ha blitt heldt tilbake inne i kapslane inntil vidare.

Stemninga inne i parlamentsbygningen er også svært spent, melder politiske redaktør i BBC, Laura Kuenssberg.

– Det er openbert ein svært farleg situasjon som har oppstått, skriv ho.

Ifølgje Kuenssberg skal bygningen ha blitt søkt gjennom av ei bombegruppe frå politiet, og det skal vere plassert ut militære til å vakte bygningen.

