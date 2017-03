Mistenkt gjerningsmann skoten etter angrep utanfor det britiske parlamentet

Parlamentsbygningen og området rundt blei stengt etter at fleire skot skal ha blitt fyrt av. Politiet reknar hendinga som ei terrorhandling inntil vidare. Ein mistenkt skal ha blitt skoten og drepen av politiet, ifølgje nyheitsbyrået AP.

Tre personar skal ha blitt observert liggjande på bakken utanfor parlamentsbygningen, medan fleire andre skal liggje i vegbana på brua Westminster. Vitne fortel om ein bil som skal ha køyrd på fleire menneske på brua.

Såg mann med kniv

Det kjem også meldingar om at vitne såg ein mann med kniv inne på området. Minister David Lidington skal ha bekrefta opplysningane overfor parlamentarikarane, som fekk beskjed om å halde seg inne i parlamentsbygningen. Statsminister Theresa May er ført ut av bygningen og er i tryggleik, blir det opplyst.

Omstenda rundt hendinga er uklare, men Scotland Yard opplyser at det har vore ein episode som involverer våpen og at fleire menneske er skadd, og at det inntil ein veit noko anna blir behandla som eit terrorangrep. Opplysningar om kor mange som er skadd varierer, men avisa The Daily Mail skriv at seks personar blei skadd på brua.

– Så politimann

Nyheitsbyrået AP skildrar eit stort oppbod av ambulansar og helikopter. Den politiske rådgivaren Don Brind fortel at han såg to personar liggjande på bakken.

– Eg såg ein person med gul jakke liggjande på bakken. Han lèt til å snakke og vere i live, seier han. Brind meiner jakka var av same type som politimenn ber og at personen dermed var ein politimann.

Britiske medium viser også bilete av ein bil som tilsynelatande hadde køyrd inn i rekkverket på Westminster-brua.

Fleire skot skal ha blitt fyrt av rundt 14.35-tida, og kort tid etterpå skal det ha blitt høyrd eit kraftig smell.

