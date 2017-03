Palestinar drepen av israelske styrkar på Gazastripa

Ifølgje den israelske hæren var dei tre mennene mellom den palestinske enklaven og israelsk territorium då det vart opna eld frå begge partar.

–Youssef Abou Azra, 18, vart drepen og to andre palestinarar vart skadde av israelsk artilleri aust for Rafah, seier Achraf al-Qodra, talsmann for helsedepartementet i Gaza. Ein talsmann for den israelske hæren seier at dei oppdaga at mennene var nære sikkerheitsbarrieren og opna derfor eld.

I byrjinga av månaden angreip Israels styrkar to Hamas-mål på Gazastripa etter at soldatar vart skotne på ved metallbarrieren som skil Israel frå området. Laurdag utførte Israel luftangrep mot to Hamas-stillingar på Gazastripa som svar på eit prosjektil som vart skote frå Gaza og inn i det sørlege Israel.

