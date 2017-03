Tillerson ber Senatet Nato-godkjenne Montenegro

Reuters har fått innsyn i eit brev Tillerson skreiv til Senatet 7. mars der han seier Montenegros medlemskap i alliansen vil auke integrering, demokratisk reform, handel, sikkerheit og stabilitet blant nabolanda.

Protestar frå minst to republikanske senatorar sette ein stoppar for ei rask avstemming på bakgrunn av at Russland ikkje ønskjer verving av fleire NATO-medlemmer. Det er ikkje sett ny dato for ny avstemming. Montenegro håpar å bli godkjent av alle dei 28 medlemslanda innan Nato-møtet i Brussel i mai. Så langt har dei blitt godkjent av 24 land.

Fleire medlemmer ser på Montenegros medlemskap som ein motstand mot Russlands forsøk på å påverke Balkan. I brevet frå Tillerson seier han det er «verkeleg i USAs interesse» å godkjenne Montenegro som ein del av alliansen.

– Montenegros deltaking i Nato-møtet i mai som eit fullverdig medlem, ikkje berre observatør, vil sende eit sterkt signal om vårt transatlantiske samarbeid, skriv Tillerson.

Tysdag bekreftar Det kvite hus at president Donald Trump vil delta på møtet i Brussel. Det blir hans første utanlandsbesøk sidan innsettinga.

<p>(©NPK)</p>