UD: Ber nordmenn i London å kontakte pårørande

– Utenriksdepartementet er kjent med at det har vore ei hending utanfor det britiske parlamentet, og vi er i kontakt med ambassaden i London for å få oversikt over situasjonen, seier kommunikasjonsrådgivar Guri Solberg i Utanriksdepartementet til NTB.

– Vi ber nordmenn på reise i London om å ta kontakt med sine pårørande i Noreg, held Solberg fram.

