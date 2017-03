Ukraina vil ikkje sleppe inn russisk Eurovision-songar

Songkonkurransen skal i år haldast i hovudstaden i Ukraina, Kiev.

– Sikkerheitstenesta i Ukraina har gitt Julija Samoilova innreiseforbod i tre år, opplyser sikkerheitstenesta SBU.

– Avgjerda blei tatt akkurat no, heiter det vidare i utsegna frå SBU.

Julia Samoilova deltok på ein konsert på russiskokkuperte Krim i 2015, noko som ifølgje den svenske kringkastaren SVT kan betraktast som eit brot på ukrainsk lov fordi det er forbode å reise direkte til Krim frå Russland.

12. mars blei det klart at Julia Samoilova skal framføre det russiske bidraget "Flame is Burning" i Kiev i mai. Allereie dagen etter blei det klart at den ukrainske sikkerheitstenesta akta å etterforske henne. Samoilova, som sjølv sit i rullestol, song under opningsseremonien i Paralympics i Sochi i 2014 og kom til finalen i russiske "X Faktor" i 2013.

(©NPK)