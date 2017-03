Amerikansk general antydar at Russland forsyner Taliban

Scaparrotti har stillinga som Supreme Allied Commander (SACEUR) i Nato, og er også leiar for Europa-kommandoen i det amerikanske forsvaret.

Kommentaren om Russlands trulege forhold til Taliban kom då Scaparrotti orienterte forsvarskomiteen i Senatet i Washington onsdag.

Han uttalte at Russlands innverknad veks i fleire regionar, blant anna Afghanistan.

– Eg har sett Russlands påverknad i den seinare tid – ein aukande påverknad – i form av band til og kanskje til og med forsyning av Taliban, sa generalen, utan å utdjupe ytterlegare.

Nato-styrkar har vore i aksjon i Afghanistan sidan den amerikanskstyrte invasjonen i 2001, i kjølvatnet av terrorangrepa 11. september. Framleis er 13.000 Nato-soldatar på plass i landet i samband med eit treningsoppdrag, dei fleste av dei amerikanske.

Scaparrottis kommentar ser ut til å gå eitt skritt lenger enn utsegner frå general John Nicholson i førre månad, den amerikanske sjefen for Nato-styrken i landet. Han sa at han var bekymra for påverknaden frå utanlandske aktørar i Afghanistan, og nemnde blant anna Russland.

(©NPK)