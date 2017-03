Israelar arrestert for bombetruslar mot jødiske senter i USA

19-åringen, som har både israelsk og amerikansk statsborgarskap, vart arrestert etter tips frå amerikanske FBI, skriv The New York Times.

– Det er ein prioritet for FBI å etterforske hatkriminalitet, og vi vil fortsetje arbeidet for å sikre at alle rasar og religionar kan føle seg trygge i lokalsamfunna og i gudshusa sine, seier FBIs talskvinne Samantha Shero.

Ifølgje FBI nytta 19-åringen avansert programvare for å skjule at det var han som sende bombetruslane, og det tok derfor tid før dei greidde å spore opp avsendaren.

Jødiske forsamlingshus og organisasjonar har fått over 100 bombetruslar sidan årsskiftet, noko som har skapt frykt for aukande antisemittisme i USA.

Tidlegare i månaden vart ein mann i St. Louis arrestert, mistenkt for å ha sendt truslar mot minst seks jødiske senter. Dette skal han ifølgje påtalemakta ha gjort i håp om at ein tidlegare kjærast skulle få skylda.

