London-angripar skal tidlegare ha knivstukke mann

Ifølgje avisa skal britiskfødde Masood ha jobba fire år i Midtausten før han returnerte til Storbritannia og tok ein lærarjobb i Bedfordshire. I 2012 starta han si eiga bedrift for undervisning.

52-åringen var ifølgje britisk politi dømt for fleire kriminelle forhold tidlegare, blant anna ulovleg våpeninnehav og vald. Ifølgje fleire medium skal han også ha knivstukke ein mann i hovudet. Ifølgje Birmingham Mail påførte Masood ein mann alvorlege skadar då han knivstakk mannen i nasen.

Han skal ha nytta ei rad ulike namn, men det var ifølgje ei kunngjering frå britisk politi "ingen etterretningsinformasjon om at han planla å gjennomføre eit terrorangrep». Birmingham Mail skriv at han endra namnet sitt til Khalid Masood etter at han konverterte til islam. Adrian Elms var namnet hans før konverteringa, ifølgje Daily Mail.

Ein nabo av Masood beskriv han som "stille".

– Han var ein hyggeleg fyr. Eg pleidde å møte han utanfor når han jobba i hagen, seier Iwona Romek.

Masood vart drepen av politiet etter å ha køyrt ned ei rad fotgjengarar på Westminster Bridge og prøvd å ta seg inn i Parlamentet i London onsdag. Fire menneske vart drepne og over 40 menneske såra. Tilstanden til fleire av dei såra er kritisk.

(©NPK)