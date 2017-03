Angrep i Sør-Sudan kan påverke nødhjelp-leveransar

I helga vart seks arbeidarar frå ein nasjonal bistandsorganisasjon drepne i eit bakhaldsangrep då dei var på veg frå hovudstaden Juba til den austlege byen Pibor. No seier hjelpeorganisasjonar at angrepet vil påverke når og korleis dei kan levere nødhjelp til landet, skriv BBC.

Organisasjonen Oxfam seier i ei utsegn at angrepet viser kor farleg det er å jobbe i landet og at hendinga har fått den til å evaluere kva leveransar som er kritiske. Dei seier at sendingar ikkje vil bli stoppa, men at dei kan bli forseinka.

Angrepet kom på eit tidspunkt då landet har akutt behov for hjelp. For ein månad sidan vart det erklært hungersnød i delstaten Unity. Det var første gong på seks år at FN erklærte hungersnød nokon stad i verda.

79 hjelpearbeidarar har blitt drepne sidan borgarkrigen braut ut i Sør-Sudan i 2013, 12 av dei i år, ifølgje FN.

(©NPK)