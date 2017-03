EU ber Russland sette fri demonstrantar

– Politiets handlingar har hindra grunnleggjande praktisering av ytringsfridom, forsamlingsrett og fredfull samankomst, som er grunnleggjande rettar forankra i den russiske grunnlova, seier ein EU-talsmann.

– Vi ber russiske styresmakter om å halde fast ved dei internasjonale forpliktingane som landet har slutta seg til, også i Europarådet, å halde oppe desse rettane og med ein gong sette fri dei fredelege demonstrantane som vart arresterte, legg han til.

Opposisjonspolitikaren Aleksej Navalnyj, som vil stille opp i presidentvalet neste år mot Vladimir Putin, var blant fleire hundre som vart arresterte i Moskva under ein demonstrasjon mot korrupsjon.

Demonstrasjonen i Moskva var ein av dei største ulovlege demonstrasjonane i landet på fleire år. Det vart halde demonstrasjonar også i andre byar.

Navalnyj oppfordra før helga folk til å demonstrere mot korrupsjon etter at han i ein rapport skulda statsminister Dmitrij Medvedev for å kontrollere eit eigedomsimperium via eit skjult nettverk av ikkje-kommersielle organisasjonar. Medvedev har ikkje svart på skuldingane. Rapporten har hatt over 11 millionar visingar på YouTube.

Opposisjonspolitikaren har vore involvert i fleire rettssaker som han hevdar er politisk motiverte, og er dømt til fem års fengsel på vilkår for underslag.

