Noreg forlengjer bidraget i kampen mot IS

Forsvarsdepartementet opplyser måndag at Stortinget er konsultert om vidareføringa.

Styrken i Jordan består av rundt 60 soldatar som trenar, rådgir og støttar lokale syriske grupper i kampen mot IS. Forsvarsdepartementet vil ikkje opplyse kva for syriske militsgrupper som mottar denne støtta, men har tidlegare understreka at dei norske soldatane kan bli sende på oppdrag inne i Syria.

Konsultasjonen måndag betyr at mandatet til dette bidraget no vert forlengd til 10. mars 2018.

– Kampen mot ISIL er ei viktig prioritering både for regjeringa og for våre allierte. Det norske styrkebidraget er svært relevant og vert høgt verdsett av koalisjonen. Vår samla innsats i Irak og Jordan er viktige bidrag i kampen mot ISIL, og vi står saman med våre allierte i kampen mot terrororganisasjonen, seier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei pressemelding.

Noreg er eitt av drygt 60 medlemsland i den USA-leidde koalisjonen med formål om å overvinne IS. I tillegg til å støtte syriske militsgrupper i Jordan, trenar også norske soldatar opp irakiske regjeringsstyrkar i Anbar-provinsen i Irak.

– ISIL er under press. I Irak er ISIL i ferd med å tape kampen om Mosul. I Syria har dei mista strategisk viktige landområde. Koalisjonen og støttespelarane deira legg stadig større press på Raqqa, hovudsete for gruppa i Syria. Tilføringa av framandkrigarar er sterkt redusert. Samtidig utgjer ISIL framleis ein alvorleg trussel både mot Irak og Syria, og mot internasjonal sikkerheit. Kampen mot terrororganisasjonen vil ta tid, seier forsvarsministeren.

(©NPK)