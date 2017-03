Stort oljefunn på britisk sokkel 

Oppdaginga er ifølgje selskapet "det største uutvikla oljefunnet på britisk kontinentalsokkel", og utgjer ei kilometer lang oljekolonne, skriv Dagens Næringsliv.

Det er det britiske energiselskapet Hurricane Energy som har gjort funnet, og nyheita førte til at selskapet steig med over 6 prosent på London-børsen måndag.

– Dette er ein svært betydeleg augneblink for Hurricane, og eg er oppglødd over at Halifax-brønnresultata støttar synet til selskapet på at det store Lancaster-funnet har blitt utvida til å inkludere Halifax-lisensen, seier Hurricane-sjef Robert Trice til CNBC.com.

– Vi meiner det utvida Lancaster-feltet er éi samla opphoping av hydrokarbon, som gjer det til det største uutvikla funnet på britisk sokkel, seier han.

Ifølgje CNBC treng selskapet rundt 400 millionar dollar for å utvikle prosjektet, og det planlegg å starte feltproduksjon i 2019.

