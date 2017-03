Trump opprettar nytt embete for svigersonen

Ifølgje ein høgt plassert tenestemann vil presidenten kunngjere opprettinga av Office of American Innovation – kontoret for amerikansk innovasjon – måndag, melder Washington Post. Dette kjem på det som er eit førebels botnpunkt for Trump-administrasjonen, etter at forsøket på å innføre ei ny helsereform kollapsa.

Kontoret skal leiast av Jared Kushner, Donald Trumps svigerson, som til liks med presidenten har bakgrunn frå eigedomsbransjen og som allereie er ein av dei fremste rådgjevarane hans. Han skal rapportere direkte til presidenten.

Ifølgje tenestemannen, som uttalar seg anonymt, har kontoret vore planlagt sidan kort tid etter at Trump vart innsett. Ei gruppe høgt plasserte rådgjevarar har blant anna møtt næringslivsleiarar frå ulike sektorar for å sjå på korleis føderale program kan endrast. Blant områda dei ønskjer å sjå på er utviklinga av arbeidsstyrken, kampen mot heroinavhengnad, og program for krigsveteranar.

Det er venta at Kushners ektefelle Ivanka Trump, som allereie har eige kontor i Det kvite hus, men inga offisiell stilling – skal bidra på enkelte område.

