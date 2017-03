Antiapartheidaktivisten Ahmed Kathrada er død

Kathrada vart fødd av indiske foreldre og kom tidleg med i kampen mot det kvite og rasistiske mindretalsstyret i Sør-Afrika.

Alt som 17-åring vart han arrestert og fengsla etter å ha protestert mot diskriminering av sørafrikanarar av indisk opphav. Seinare engasjerte han seg sterkt i Den afrikanske nasjonalkongressen (ANC), der han fekk ein sentral posisjon.

I 1963 vart Kathrada arrestert på ein gard ved Rivonia utanfor Johannesburg, saman med Nelson Mandela og store delar av ANC-leiinga.

Året etter vart han dømt til livsvarig fengsel for sabotasje under den såkalla Rivonia-rettssaka, og dei neste 26 åra sona han bak murane på Robben island og i Pollsmoor-fengselet, saman med Mandela og leiarar som Walter Sisulu og Denis Goldberg.

Etter lauslatinga i 1990 vart Kathrada valt inn i den sørafrikanske nasjonalforsamlinga for ANC, og han vart ein nær rådgivar for Mandela då han vart valt til Sør-Afrikas første svarte og demokratisk valde president i 1994.

– Dette er eit stort tap for ANC, for heile frigjeringsrørsla og for Sør-Afrika, seier leiaren for Ahmed Kathrada-stiftinga, Neeshan Balton.

