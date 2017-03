Dylan må halde foredraget for å få Nobel-millionane

Foredraget, som kan vere ein kort tale, ei førestilling, ein video eller til og med ein song, må haldast innan seks månader etter Nobel-seremonien 10. desember, elles får ikkje vinnaren prispengane på 8 millionar svenske kroner.

– Ingen telefonsamtale har vore med Bob Dylan i dei siste månadene. Dylan er likevel klar over at Nobelforelesinga må haldast seinast 10. juni for at utbetalinga kan finne stad, skreiv akademisekretær Sara Danius i eit blogginnlegg måndag.

Dylan held tre konsertar i Sverige i april, Stockholm 1. og 2. april og Lund 9. april. Den 4. april opptrer han i Oslo Spektrum. Fleire trur han vil halde foredraget sitt under besøket i Sverige neste månad, sjølv om akademiet seier dei ikkje har høyrt frå han.

Sjølv om Dylan skulle velje å ikkje halde noko foredrag, vil han uansett vere vinnaren av Nobels litteraturpris 2016.

