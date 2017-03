Fire vedtak mot Obama-reguleringar signert

Ein av reglane som no er annullert, stilte krav om at dei som forvaltar føderale landområde måtte vurdere klimaet og andre langtidsverknader ved foreslått utbygging på offentleg eigd jord. Etaten som handheva regelen, har oppsyn med areal på over 1 million kvadratkilometer til saman. Det er over tre gonger så mykje som Fastlands-Noreg.

Republikanarane meinte regelen flytta makt frå delstats- og lokalt nivå over til føderale styresmakter. Trump signerte annulleringa av regelen dagen før han er venta å reversere ein plan Obama innførte for å avgrense utsleppa frå kolkraftverk.

– Eg vil jobbe med Kongressen, med alle etatar og viktigast av alt, med det amerikanske folket, til vi har fjerna alle unødvendige, skadelege og jobbøydeleggjande reguleringar vi kan finne. Det kjem mykje meir, sa Trump under den formelle signeringa.

To av Obama-reglane som vart strokne måndag gjaldt måling av lærarar og hjelp til skular som slit. Det ansvaret bør i staden liggje hos delstatane, meiner republikanske senatorar.

Det fjerde og siste tiltaket som gjekk inn i historiebøkene denne gongen var eit krav om at entreprenørar som jobbar for styresmaktene, må rapportere inn brot på den føderale arbeidsmiljølova. Frå Det kvite hus heiter det at regelen ville bli ei hengemyr for tildelinga av statlege kontraktar, mens næringslivet hevda den ville påføre dei større kostnader.

