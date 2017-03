General: USA var "sannsynlegvis" involvert i drap på sivile i Mosul

– Vi hadde sannsynlegvis ei rolle i desse tapa, seier den amerikanske generalen Stephen Townsend, som leier koalisjonen.

Han opplyser at ein offiser er blitt utnemnt til å leie etterforskinga av eit angrep 17. mars, som ifølgje augevitne kosta minst hundre menneskeliv.

Det er ei "reell moglegheit" for at USA stod bak dette luftangrepet, medgir Townsend. Generalen seier vidare at fiendtlege krigarar kan sjå ut til å ha samla sivile i den aktuelle bygningen for å bruke dei som menneskelege skjold.

(©NPK)