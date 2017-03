Uber legg ned i Danmark

Nedlegginga vart kunngjort på ein pressekonferanse i København tysdag formiddag. Ifølgje selskapet er det ei ny taxilov som tvingar selskapet til å avslutte verksemda i Danmark.

– Det er ikkje nødvendigvis farvel til Danmark, men ein beskjed om at vi ikkje kan leve med den lovgjevinga som er på området no, seier talsmann Kristian Agerbo, ifølgje Politiken.

– Konklusjonen i dag er at vi stenger. Det er ei ergerleg og trist avgjerd, og no handlar det for oss om å ta vare på sjåførane, seier han vidare.

Avviklinga vil skje 18. april Selskapet skal likevel framleis drive eit utviklingssenter i Aarhus med 40 høgt utdanna ingeniørar.

