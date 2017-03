"Broen" tilbake i januar

Også her i Noreg kjem "Broen" tilbake på skjermane på nyåret. Frå NRK-hald får NTB opplyst at Broen 4 vert sendt første veka i januar, men at eksakt dato ikkje er bestemt.

Anna Croneman, programsjef for drama og film på SVT, stadfestar den svenske premieredatoen til nettstaden Spoiler Alert:

– Ja, eg kan bekrefte at Broens sesong 4 har premiere på nyårsdagen. Grunnen til at vi går ut akkurat då, er sjølvsagt fordi vi vil gi fansen og våre sjåarar ein real nyttårsgåve i tv-sofaen. Det blir ein lysande seriefinale, verkeleg noko å sjå fram til.

Serieskaparane har gått ut og stadfesta at dette blir den siste runden med "Broen".

Innspelinga av dei siste åtte episodane tok til i november, og Sofia Helin er tilbake i rolla som Saga Norén.

Serien hadde premiere i regi av SVT i september 2011.

(©NPK)