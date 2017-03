FN og svensk UD: Svensk FN-granskar drepen i Kongo

Catalán vart funnen i ei grunn grav i Kasai-provinsen saman med sin mannlege amerikanske kollega, Michael Sharp. Svensk UD seier dei pårørande til den tidlegare ungdomspolitikaren og juristen er varsla.

– Det er med sorg og skrekk eg har fått beskjeden om at Zaida Catalán mista livet i Kongo. Ho var der som humanitær ekspert i FNs arbeid for å styrke freden i landet. Det er eit avgjerande oppdrag for å skape auka sikkerheit i heile regionen, seier statsminister Stefan Löfven i ei fråsegn. Han seier Catalán var "ei av dei som utrøytteleg jobbar for fred og rettferd og risikerte sitt eige liv for å redde andres".

Kongos kommunikasjonsminister Lambert Mende seier dei drepne vart funnet i ei grunn massegrav i Kasai-provinsen. Han seier at også tolken deira vart funne i den same graven, men dette er ikkje bekrefta frå FN eller anna hald.

Dei to FN-granskarane forsvann 12. mars saman med fire kongolesarar, inkludert tolken og ein sjåfør.

FN-ekspertane undersøkte skuldingar om vald og omfattande menneskerettsbrot som den kongolesiske hæren og militsgrupper skal stå bak. Kongolesiske styresmakter har tidlegare sagt at dei to vart bortført av ukjente opprørarar.

Det er første gong nokosinne at FN-ekspertar har forsvunne i Kongo, ifølgje Human Rights Watch.

(©NPK)