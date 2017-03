Soldatar drepne i antatt ELN-angrep i Colombia

Soldatar eskorterte ein buss i grenseområda mot Venezuela då dei vart angripne av ELN-krigarar, skriv den lokale nyheitsnettstaden El Tiempo. To av soldatane vart drepne, og tre vart såra. Hæren legg ansvaret på gruppa Domingo Lain, som er ein del av ELN.

President Juan Manuel Santos ber på Twitter om at politiet og militæret skjerpar innsatsen mot gruppa. Han sender sine kondolansar til familiane til dei drepne soldatane og ber for at dei tre som er såra, raskt skal bli betre.

Styresmaktene begynte forhandlingar med ELN i februar i eit forsøk på å oppnå ein fredsavtale over same lest som avtalen med FARC, som vart signert i november.

Fredsavtalen med FARC markerte slutten på over eit halvt hundreår med væpna kamp som har kosta over 220.000 menneske livet og drive millionar på flukt.

