Åtgjerda mot Trumps innreiseforbod forlengd

Dommar Derrick Watson avgjorde at åtgjerda blir ståande inntil søksmål frå delstaten for å stanse innreiseforbodet er ferdig behandla i rettsstellet.

Justisminister i delstaten Douglas Chin har argumentert med at det underliggjande signalet i det reviderte innreiseforbodet er "som eit neonskilt som blinkar 'muslimforbod, muslimforbod', utan at regjeringa bryr seg med å skru det av". Chin meiner forbodet diskriminerer muslimar og at det skadar økonomien til delstaten, mens regjeringa i Washington seier presidenten har rett til å ta avgjerder for å beskytte rikets sikkerheit.

Det amerikanske justisdepartementet sa i retten at dersom Watson la seg på Hawaiis linje, så burde han innsnevre åtgjerda til berre å gjelde den delen av innreiseforbodet som gjaldt visumnekt til borgarar frå seks land med stort sett muslimsk befolkning.

Regjeringsadvokat Chad Readler meinte den mellombelse stoppen av USAs flyktningprogram ikkje påverkar Hawaii og derfor ikkje burde vere omfatta av Watsons rettsavgjerd. Dette avviste dommaren.

