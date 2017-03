Dei mektigaste kulturministrane i verda drøftar kunstfinansielt terror

Italias kulturminister Dario Franceschini er vert for det to dagar lange møtet som torsdag blei starta i Firenze. Han vil at innsatsen mot den ulovlege kunsthandelen blir auka, ikkje minst fordi det er ei av dei viktigaste inntektskjeldene til ytterleggåande grupper som er med i krigane i Syria og Irak.

– Dette er ein av aktivitetane til terrorismen, sa Franceschini då han opna møtet. Deretter skildra han korleis IS opererer:

– Eg filmar øydelegginga. Deretter skrur eg av kamera og prøver å selja det eg plyndra på svartebørsen for å kunna finansiera terrorisme, sa ministeren.

Kulturministrane frå Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland og USA, i tillegg til EU og Unesco er med på møtet. Det er også representantar for ein eigen politistyrke som Italia har etablert for å verna verdsarven.

Styrken er sett saman av heile 200 politifolk og er difor unik i verdssamanheng. Til samanlikning har Frankrike ein spesialstyrke på 20 politifolk som arbeider med det same.

Kulturministermøtet i G7 er eitt av fleire førebuande møte før G7-landa samlar seg til toppmøte på Sicilia i slutten av mai.

