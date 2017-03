Jordbærplukkarar frå Bangladesh vann mot Hellas i menneskerettsdomstolen

Domstolen vedtok torsdag at den greske staten må betala dei 42 bangladesharane ei erstatning på mellom 12.000 og 16.000 euro til kvar. Summen svarar til mellom 110.00 og 150.000 kroner.

Domstolen kom fram til at greske styresmakter ikkje har gjort nok for å verna offer for smugling og handel med menneske, og at dei difor skal tilkjennast erstatning.

Episoden skjedde i landsbyen Manolada sørvest i Hellas i 2013. Over 20 migrantarbeidarar blei såra då arbeidsleiarar opna eld mot jordbærplukkarane som kravde å få betalt løn dei hadde til gode.

Skytinga fekk mykje merksemd og sette søkjelys på den ofte svært dårlege behandlinga som mange migrantarbeidarar i Hellas blir utsett for.

