Fleirtalet misnøgde med Trump

Nesten seks av ti amerikanarar seier dei ikkje er fornøgde med innsatsen til presidenten sett under eitt, og omtrent like mange seier landet går i feil retning, viser ei ny meiningsmåling.

Men sjølv om heilskapsinntrykket er negativt, er det eit lyspunkt for den framleis ferske presidenten som kom rett frå næringslivet til øvste sjikt i politikken. Når det gjeld økonomi, som ofte er avgjerande for om ein president blir oppfatta som vellykka eller mislykka, er folket delt nokså nøyaktig på midten. 50 prosent gir tommelen opp, mens 48 prosent ikkje lar seg imponere.

– Han køyrer bilen utfor stupet på alle andre politikkområde og med det han prøver å gjennomføre som president, men ikkje økonomien, seier 27 år gamle Ryan Mills frå North Carolina.

Dårlegare enn Bush og Obama

Til saman er 42 prosent fornøgde med jobben Trump gjer, mens 58 prosent er misnøgde. Til samanlikning fekk George W. Bush godkjent av over 50 prosent av dei spurde og Barack Obama av over 60 prosent på same tidspunkt i deira respektive presidentperiodar.

Samtidig ser kjerneveljarane ut til å halde stand, og kvite veljarar er meir positive. 53 prosent av kvite veljarar seier dei er fornøgde, ein del som stig til 58 prosent blant kvite utan høgare utdanning, ei gruppe der sannsynet er spesielt høgt for at folk ville stemt på Trump.

Mange problem

Målinga vart gjennomført mens forsøket frå republikanarane på å fjerne og erstatte Barack Obamas helsereform kollapsa.

Trump har også møtt motstand i retten då han innførte innreiseforbod for enkelte nasjonalitetar, og for tida blir apparatet rundt han granska for moglege forbindelsar med Russland i valkampen.

(©NPK)