Framleis industrivekst i Kina

Den offisielle innkjøpssjefindeksen auka til 51,8 i mars, frå 51,6. Det er det høgste nivået sidan april 2012.

Indeksen måler aktiviteten ved fabrikkar og gruver i landet. Dersom indeksen er over 50 antydar det vekst, mens ein verdi under 50 inneber at aktiviteten minkar.

– Industrisektoren held seg til ein stabil trend. Høgteknologisektoren fortset å vekse raskt, og forbetringane fortset i delar av den tradisjonelle industrien, seier analytikar Zhao Qinghe.

(©NPK)