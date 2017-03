Koalisjon: – IS-propagandaleiar drepen

Koalisjonen som kjempar mot ekstremistgruppa, opplyser torsdag at Ibrahim al-Ansari vart drepen i eit angrep i den vestirakiske byen al-Qaim 25. mars. Ein talsmann for koalisjonen, oberst Joseph Scrocca, beskriv al-Ansari som ein "viktig IS-leiar".

– Han hadde ei leiande rolle i propagandainnsatsen for å rekruttere framandkrigarar og oppfordre til terrorangrep i vestlege land, seier Scrocca til journalistar.

Også fire andre jihadistar frå IS vart drepne i det same angrepet, og eit multimedieteam vart utsletta, ifølgje ein annan, anonym tenestemann i det amerikanske forsvarsdepartementet. Han seier propagandaverksemda inkluderer «hjernevasking av unge barn for å vidareføre IS’ brutale metodar».

Den avsidesliggjande byen al-Qaim ligg i Eufratdalen, nær grensa til Syria. Pentagon seier dalen kan bli den siste IS-bastionen når irakiske Mosul og syriske Raqqa fell.

