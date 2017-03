Skottland ber Storbritannia gje løyve til ny folkeavstemming

I brevet viser Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon til lova frå 1998 om skotsk sjølvstyre. Ho ber statsminister Theresa May vedta ei forordning som opnar for at Skottland kan halda endå ei folkeavstemming om lausriving frå Storbritannia.

– Folk i Skottland må ha rett til å velja si eiga framtid, kort sagt å utøva retten vår til sølvstyring, skriv ho.

Sturgeon legg til at ho håpar på ein konstruktiv diskusjon med London-regjeringa.

– Enorme følgjer

I ein videouttale seier Sturgeon at ei folkeavstemming burde haldast mot slutten av 2018, eller i starten av 2019. Førsteministeren seier brexit kjem til å få "enorme følgjer" for helsevesen, utdanning, jobbar og investeringar i Skottland.

– Dei neste to åra er svært viktige for Skottland, fordi dei kjem til å slå fast kva slags land vi skal bli, seier Sturgeon i uttalen.

