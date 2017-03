Trump må betale 215 millionar etter søksmål

Trump har blitt skulda for svindel av personar som har teke Trump University-kurs som skulle læra folk å tena pengar på eigedom.

I valkampen lova Trump å kjempa mot erstatningskrava. Etter at han vann presidentvalet, aksepterte han forliket som inneber at han må betala 25 millionar dollar – som svarar til 215 millionar kroner.

Forliket blei godkjent av dommaren Gonzalo Curiel i San Diego. I valkampen i fjor blei han sterkt kritisert av Trump, som hevda at Curiel ikkje var nøytral i saka fordi han hadde mexicansk bakgrunn. På dette tidspunktet hadde den føreslegne muren til Trump langs grensa mot Mexico fått mykje merksemd.

Trump University blei lagt ned for fleire år sidan i kjølvatnet av skuldingane om svindel. Forliket set sluttstrek for nesten sju år med konflikt mellom Trump og dei tidlegare kursdeltakarane i rettsvesenet.

Forliket inneber ikkje at Trump innrømmer skuld i saka. Han hevda etter valet at han ville ha vunne ei eventuell rettssak, men at han som president ikkje kunne prioritera å kjempa i retten.

(©NPK)