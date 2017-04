Krangel om valsiger til Moreno i Ecuador 

Med rundt 96 prosent av stemmene talt ser det ut til 214.000 stemmer skil dei to kandidatane. Lenin Moreno har ifølgje dei offisielle tala fått 51 prosent av stemmene, mens den tidlegare bankmannen Guillermo Lasso står med 49 prosent.

Lasso vil likevel ikkje godta tap, og viser til at han ifølgje tre valdagsmålingar låg an til å vinne valet med eit par prosents margin. Berre ei fjerde måling utropte Moreno til vinnar. Lasso krev ny stemmeteljing i alle dei 24 provinsane.

– Dette er motbydeleg, vi vil ikkje tillate det, seier Lasso, som har oppfordra sine tilhengarar til å protestere på resultatet.

Utanfor hovudkvarteret til valkommisjonen i hovudstaden Quito demonstrerte fleire tusen av Lassos tilhengarar søndag, og politiet måtte presse dei tilbake då dei braut seg gjennom barrikadane.

Assange

Valvinnar Moreno har lovd å satse på høge skattar og sosiale ytingar, mens utfordraren Lasso sa han ville kutte både skattar og offentlege budsjett. Lasso var også svært klar på at om han vart valt, ville han sørgje for at WikiLeaks' grunnleggjar Julian Assange vart kasta ut av Ecuadors ambassade i London, i løpet av 30 dagar. Assange, som har opphalde seg i ambassaden dei siste åra, var kjapp til å håne Lasso på sosiale medium:

– Eg inviterer Lasso til å forlate Ecuador innan 30 dagar (med eller utan skatteparadismillionane sine), tvitra han.

– Assange ja, Lasso nei, la han til på spansk.

Ber om aksept

I forkant av valet bad kyrkjeleiarar begge sider akseptere eit eventuelt nederlag i valet og ikkje avvise resultatet.

Det vart også lufta bekymringar for at nokon skulle prøve å tukle med valresultatet. Bekymringane bygde på at oppteljinga av stemmene i første runde av valet, i februar, tok heile tre dagar. Til slutt vart det klart at Moreno i den runden fekk 39,36 prosent av stemmene, mot Lassos 28,9 prosent. Hadde Moreno fått 40 prosent eller meir ville han ha vunne valet der og då.

