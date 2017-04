Rapport: Barn på flukt utsette for misbruk og trafficking

Ifølgje rapporten kjem barna i kontakt med smuglarar som kan ta dei nordover i Europa. Smuglarane bruker deretter barna til å rekruttere fleire klientar, fordi barn ikkje kan bli straffeforfølgde for dette. Andre barn som kan engelsk, blir brukte som tolkar.

– Mange barn på flukt blir manipulerte og trua av smuglarane til å ikkje oppsøkje hjelp frå styresmakter eller humanitære organisasjonar. Dette gjer at dei blir desto meir sårbare for vald, overgrep og utnytting, seier Jelena Besedic, leiar for Redd Barnas politikk- og samfunnsavdeling i Serbia.

I 2015 kom det 5.300 einslege mindreårige flyktningar til Noreg, det høgste talet nokon gong. I 2016 kom det berre 320, som følgje av stengde grenser og fluktruter i Europa. Ved utgangen av februar 2017 hadde 45 einslege mindreårige søkt om asyl.

– Det er eit felles ansvar for oss i Europa å ta imot flyktningar, og her bør Noreg ta ein større del av ansvaret enn vi gjer no. Noreg bør hente ut barnefamiliar og einslege mindreårige flyktningar som no sit fast i overfylte flyktningleirar rundt om i Europa. Vi bør også jobbe for trygge fluktruter, seier generalsekretær Tove. R. Wang i Redd Barna.

