FN fordømmer bombeangrepet i Russland

Tryggingsrådet ber om at dei ansvarlege for angrepet blir stilt til rette for sine handlingar, og USAs ambassadør til FN, Nikki Haley, beskriv bileta etter angrepet måndag som hjarteskjerande.

– De kan vere sikre på at USA vil stå ved Russlands side for å kjempe imot desse ekstremistane som meiningslaust fortset å skade uskuldige personar, seier Haley.

Bomba eksploderte i ei metrovogn mens ho var mellom stasjonane Sennaja Plosjtsjad og Teknologisk institutt. Kort tid etter vart ei anna bombe funnen og uskadeleggjort på metrostasjonen Plosjtsjad Vosstanija.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet, som skjedde tidleg måndag ettermiddag. Ifølgje Interfax, som siterer anonyme kjelder, meiner politiet at angrepet var gjennomført av éin sjølvmordsbombar med tilknyting til radikale islamistar. Dette er ikkje stadfesta offentleg. Politiet etterlyste først to personar, den eine mistenkt for å ha utplassert bomba som eksploderte. Den andre var mistenkt for å ha utplassert bomba som vart uskadeleggjort, men etter at russisk fjernsyn viste eit bilete av denne mistenkte, melde mannen seg og skal vere sjekka ut av saka.

Russlands president Vladimir Putin var måndag på besøk i St. Petersburg, som er hans heimby, for å ha eit møte med Kviterusslands president Aleksandr Lukasjenko. Putin lovar at politi og etterretningstenester skal gjere sitt for å "gi eit fullstendig bilete" av kva som skjedde.

