Jens Stoltenberg nominert til prestisjepris

Den britiske tankesmia Chatham House deler ut prisen kvart år til ein person, personar eller organisasjon som dei meiner har bidratt mest til forbetring av internasjonale forhold i året som gjekk.

Stoltenberg er nominert for å ha styrt Nato gjennom ein av dei mest kompliserte og utfordrande periodane for alliansen i nyare historie.

Tidlegare mottakarar er blant andre Hillary Clinton og Aung San Suu-Kyi.

Dei to andre nominerte er Charlotte Osei, styreleiar for valkommisjonen i Ghana og ansvarleg for at president- og parlamentsvalet i fjor gjekk korrekt for seg, og Colombias president Juan Manuel Santos, som er nominert for sin innsats i fredsprosessen i heimlandet. Vinnaren blir offentleggjort seinare i år og prisseremonien finn stad til hausten.

