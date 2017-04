Sør-Afrikas største fagforeining krev Zumas avgang

Zuma har fått massiv kritikk etter at han førre veke sparka den høgt respekterte finansministeren Pravin Gordhan.

Fleire toppar i regjeringspartiet Den afrikanske nasjonalkongressen (ANC) har tatt til orde for at Zuma går av, og no blir også kravet reist frå COSATU, som er nært knytt til ANC.

Generalsekretær Bheki Ntshalinjtshali i fagforeininga seier tida er inne for Zuma til å tre av etter at han har reinska kritikarar ut av regjeringa.

Zumas styre har vore knytt til korrupsjonsskandalar, og frustrasjonen med presidenten har auka kraftig den siste tida. Avsettinga av finansministeren, som hadde markert seg i kampen mot korrupsjon, bidrog til at Standard and Poor's måndag nedgraderte kredittverdien til landet til "søppelstatus".

