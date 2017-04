SOHR: Minst 58 drepne i gassangrep nordvest i Syria

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyste først at minst 18 sivile vart drepne i angrepet tysdag morgon i småbyen Khan Sheikhun i provinsen Idlib. Kort tid seinare vart talet på offer oppjustert til minst 35, seinare 58.

Titals menneske fekk pusteproblem som følgje av luftangrepet, og offera døydde av kveling og andre symptom forårsaka av den giftige gassen, heiter det. SOHR var ikkje i stand til å bekrefte kva stoffet bestod av. Dei fleste av dei drepne og såra er sivile, opplyser eksilgruppa, som har eit breitt kjeldenettverk inne i Syria.

Krev gransking

Den syriske opposisjonen krev at FN granskar angrepet. Nasjonalkoalisjonen seier i ei fråsegn at dei krev at Tryggingsrådet samlast til eit hastemøte, opnar gransking med ein gong og tar dei "nødvendige stega for å sikre at dei skuldige blir haldne ansvarleg".

Koalisjonen skuldar regimet for å stå bak angrepet.

Den syriske regjeringa slutta seg offisielt til Kjemivåpenkonvensjonen (CWC) i 2013. Landets arsenal av kjemiske våpen, som var eitt av dei største i verda, skulle ifølgje avtalen øydeleggjast innan sommaren 2014.

FN-granskarar har sidan lagt fram fleire rapportar som skuldar regjeringsvennlege styrkar for bruk av klorgass i minst tre tilfelle i 2014 og 2015.

Regimet nektar for at å ha brukt kjemiske våpen og skuldar på si side opprørarane for å bruke ulovlege våpen.

Motoffensiv

President Bashar al-Assads motstandarar, i all hovudsak tidlegare al-Qaida-tilknytte Nusrafronten, no kjent som Fateh al-Sham, kontrollerer nesten heile Idlib-provinsen. Provinsen har blitt utsett for luftangrep frå russiske og syriske fly og den amerikanskleidde koalisjonen.

Angrepet tysdag fann stad få dagar etter at opprørarane skulda styrkar som er lojale mot president Assad for å ha brukt kjemiske våpen i ein motoffensiv i Idlibs naboprovins Hama.

(©NPK)