USA kuttar støtte til FNs befolkningsfond 

I grunngivinga viser utanriksdepartementet i USA til at FNs befolkningsfond (UNFPA) blir klassifisert som ein organisasjon som støttar eller bidrar til tvangssterilisering eller at kvinner blir pressa til å ta abort, og slike vil ikkje USA gi pengebidrag til.

FNs befolkningsfond arbeider med befolkningstema, familieplanlegging og fremming av helse for kvinner og barn i 150 land. Amerikansk UD seier fondet samarbeider med kinesiske styresmakter, trass i at Kina har hatt restriksjonar for kor mange barn folk får ha.

Pengekrana frå USA til befolkningsfondet har også tidlegare blitt skrudd igjen av republikanske regjeringar og opna igjen av demokratiske.

Det dreier seg om 32,5 millionar dollar, pengar som no vil gå til det amerikanske direktoratet for internasjonal utvikling, som har ei avdeling for familieplanlegging og reproduksjon.

The New York Times varsla kutta tidlegare i år og skreiv også at Trump-administrasjonen har begynt gjennomgangen av fleire internasjonale avtalar, for å vurdere kva avtalar USA eventuelt skal trekkje seg frå.

UNFPA skriv i ei pressemelding at avgjerda er tatt på feilaktig grunnlag og at dei ikkje støttar tvangsabort eller ufrivillig sterilisering i Kina.

