EU godkjenner kinesisk oppkjøp av sveitsisk landbruksgigant

Godkjenning føreset at ChemChina sel delar av plantevernmiddel-verksemda dei eig i tillegg til Syngentas plantevernmiddel-verksemd, opplyser Margrethe Vestager, kommisjonæren som ser på konkurransepolitikken i EU.

–Det er viktig for europeiske bønder og forbrukarar at det er effektiv konkurranse i plantevernmiddel-marknaden, også etter at ChemChina kjøper opp Syngenta, seier Vestager, og legg til at den kinesiske bedrifta har sagt seg villige til å oppfylle vilkåra.

Avtalen er alt godkjent av konkurransetilsyna i Kina og USA.

Statlege China National Chemical Corp (ChemChina) er det største selskapet i kjemiske industri i Kina. Syngenta kallar seg sjølv "ei verdsleiande jordbruksverksemd med 28.000 tilsette i over 90 land" og produserer blant anna såkorn og plantevernmiddel.

