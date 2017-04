FN: Vil ta 40–50 år å minerydde Irak og Syria

FN markerer tysdag den internasjonale landminedagen og at det i år er 20 år sidan det internasjonale landmineforbodet vart innført. I det høve samanfatta FNs mineryddingsavdeling tal for to av dei hardest ramma landa: Irak og Syria.

– Det vil ta fleire tiår med arbeid før desse landa er på nivå med Europa etter andre verdskrigen, seier leiar Agnes Marcaillou, og peikar på at udetonerte eksplosiv framleis blir funne her og der i Europa, over 70 år etter krigen.

Berre i områda der ekstremistgruppa IS tidlegare hadde kontroll i Irak vil minerydding og fjerning av udetonerte eksplosiv og ammunisjon årleg koste rundt 1,5 milliardar kroner.

I tillegg kjem kostnadar knytt til offera som blir skadde av eksplosiva. Marcaillou seier FN arbeider med utvikling av 3D-printa protesar. Bruk av 3D-print kan redusere prisen på ein protese med 75–85 prosent.

Ifølgje årsrapporten til Den internasjonale kampanjen for å forby landminer (ICBL), vart 6.461 menneske drepne eller såra av landminer, heimelaga sprengladningar og ueksplodert ammunisjon i 2015.

(©NPK)