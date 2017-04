Fagforeining saksøkjer busselskapet etter dødskrasj i Sverige

– Etter den tragiske ulykka har mykje dreia seg om sjåføren, som er medlem hos oss, og dermed kjenner vi eit ansvar for å vise vårt syn på saka, seier Johan Ingelskog, einingssjef i Kommunal.

Han seier at dei har følgt med på busselskapet i lengre tid og at dei no førebur ei omfattande stemning til Arbeids-domstolen. Medlemmer i fagforeininga seier at dei køyrer med pressa tidsskjema, stress og at det generelt er dårleg arbeidsmiljø.

Sjåføren blir etterforska for aktløyse i trafikken, for å ha påført andre kroppsskade og for å ha forårsaka ein annans død. TV4 melde tidlegare i veka at ulykkesbussen skal ha hatt manglar og at busselskapet visstnok hadde kjennskap til det.

Bergkvara Buss var også involvert i ei kollisjon i Sogndal kommune i 2013. To personar mista livet og den svenske sjåføren blei dømt til fem månader i fengsel for aktlaus køyring.

(©NPK)