Russland: Syria bak luftangrep i Khan Sheikhoun

Den russiske forklaring går likevel ut på at det ikkje var kjemikaliar i ammunisjonen som regimet brukte, men at gassen sivde ut etter bombinga av ein bygning der det vart produsert landminer med giftig innhald.

Ein talsmann for forsvarsdepartementet i Moskva, Igor Konasjenkov, seier i ei fråsegn tidleg onsdag morgon at Russland registrerte at eit syrisk luftangrep trefte eit våpenlager og ein ammunisjonsfabrikk i utkanten av byen Khan Sheikhoun.

Han seier også at dei kjemiske våpena som vart produserte i fabrikken, blir brukte i Irak, og at same type våpen vart brukt av opprørarar i Aleppo, der personar har fått same type symptom som i Khan Sheikhoun.

Ifølgje Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mista minst 58 personar livet i angrepet, deriblant elleve barn.

Angrepet har ført til internasjonal fordømming, blant anna frå USA, som legg ansvaret på regimet til president Bashar al-Assad.

